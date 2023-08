Endine dice addio ad Andrea Dellanoce, ucciso da un ubriaco. In chiesa tanti amici stretti intorno ai genitori

Endine (Bergamo) – Rose bianche sopra la bara di un ragazzo morto troppo giovane, in un modo troppo ingiusto. Questa mattina alle 10 tutta Endine si è stretta intorno alla famiglia di Andrea Dellanoce, 17 anni, falciato e ucciso la notte tra il 24 e il 25 agosto da un furgone guidato da un 28enne completamente ubriaco.

La chiesa parrocchiale di Piangaiano era gremita, unita nel dolore insieme alla mamma Barbara Tiraboschi, al papà Mauro, parenti, amici. Tutti sconvolti, increduli di fronte al destino assurdo di Andrea. Il parroco Simone Pandini ha usato parole piene d’amore e conforto, ma certo è stato difficile non pensare al fatto che il 17enne avesse tutta la vita davanti.

L’incidente

Andrea stava passeggiando a pochi passi da casa a San Felice di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo, quando è stato travolto da un furgone. Secondo quanto ricostruito, il conducente era vistosamente ubriaco, è uscito di strada, buttando giù anche un palo e centrando tre auto parcheggiate, arrivando a sfiorare due pescatori che erano lì accanto, in una tenda. Il rumore ha svegliato parecchie persone che vivono a San Felice al Lago. Andrea non ha avuto scampo: invano i vicini di casa hanno tentato di rianimarlo prima ancora che arrivassero i soccorsi. Ma c’è anche chi ha rischiato la vita e, fortunatamente, è ancora qui per raccontarlo. Si tratta, secondo le testimonianze raccolte dai media locali, di due pescatori che stavano trascorrendo la notte in tenda sulla riva del lago. "Abbiamo rischiato di essere travolti dal furgone – hanno raccontato i due pescatori a Teleboario –. Il furgone veniva a forte velocità, il guidatore era ubriaco, ha ‘preso’ prima un ragazzo poi ci ha preso le macchine. Abbiamo sentito un forte rumore. E poi abbiamo visto lui (il guidatore, ndr) che non si reggeva neanche in piedi; della gente che tentava di rianimare il ragazzo che però non si muoveva già più”.