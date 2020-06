Bergamo, 24 giugno 2020 - Non ha parlato nessuno. Tutti e tre hanno scelto la via del silenzio. Il primo ad arrivare in Tribunale ieri mattina per l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Lucia Graziosi è stato frate Antonio Zanotti, 73 anni, originario di Spirano, a capo, secondo l’accusa, di un’associazione per delinquere finalizzata alla truffa sulle spese per l’accoglienza dei migranti. Si tratta del filone dell’inchiesta che riguarda la cooperativa Rinnovamento di Antegnate, con sede legale a Romano di Lombardia, fondata proprio da padre Zanotti, che si era definito "imprenditore".

Il frate è entrato in Tribunale intorno alle 9.30 accompagnato dal suo difensore, l’avvocato cremasco Sergio Fiori. E ne è uscito mezz’ora dopo, sempre accompagnato dal legale. Il religioso si è avvalso della facoltà di non rispondere di fronte al giudice che, settimana scorsa, aveva disposto per lui gli arresti domiciliari.

La stessa scelta è stata fatta anche dalla presidente della cooperativa Rinnovamento, Anna Maria Preceruti, difesa dall’avvocato Sergio Fiori che ha già annunciato che la sua assistita presenterà le dimissioni dalla carica di presidente della cooperativa. Infine è stata la volta dell’economo Giovanni Trezzi, di Crema, assistito dall’avvocato Severgnini di Crema. Il legale ha fatto richiesta di revoca dei domiciliari con una pena meno afflittiva. Deciderà il pm Fabrizio Gaverini, che si occupa della vicenda. In ogni caso Trezzi, tramite il legale, ha fatto sapere che lascerà la carica all’interno della cooperativa.

Con padre Zanotti anche gli altri due imputati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello stato: secondo gli inquirenti avrebbero sistematicamente truccato documenti per incassare più soldi del dovuto dallo Stato, sull’accoglienza. La cooperativa Rinnovamento gestiva più centri d’accoglienza sul territorio, anche quello di Fontanella dove a settembre 2017 si era verificato un tentativo di violenza sessuale da parte di un ospite su un’operatrice (l’episodio che aveva dato il via a tutta l’inchiesta).

Un’inchiesta, questa sui migranti, che presenta diverse sfaccettature. Da una parte la cooperativa Rinnovamento, e da lì poi i carabinieri sono arrivati anche al filone che chiama in causa la Caritas con la cooperativa Diakonia e l’associazione Ruah. Un filone dove però i fatti non appaiono così netti come nell’altro, e così si spiega come mai il pm non abbia chiesto misure cautelari nonostante i reati ipotizzati siano i medesimi: associazione per delinquere finalizzata alla truffa, alla turbativa d’asta, all’inadempimento di contratti di pubbliche forniture allo sfruttamento del lavoro.