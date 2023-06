La frana di Laxolo si muove, in pericolo le case: “Cinque milioni per imbrigliare la montagna”

Sono passati 40 anni dalla sua caduta, ma la storica frana in località Caramondi, a Laxolo, continua a far paura a causa del suo costante, anche se lento, movimento. Per questo l’amministrazione comunale di Val Brembilla è alla ricerca di fondi - circa 5 milioni di euro - per terminare i lavori sull’ultimo fronte dello smottamento e completare in questo modo il progetto di messa in sicurezza.

Negli ultimi anni, infatti, il Comune ha realizzato un primo intervento di palificazione, ma se non si trovano i soldi per il secondo lotto il rischio è di vanificare anche il lavoro svolto fino ad ora. "Mettere in definitiva sicurezza la frana è oggi una priorità - spiega il sindaco di Val Brembilla, Damiano Zambelli -. Come amministrazione comunale abbiamo già impegnato 3 milioni e 200mila euro in pochi anni (contributi dallo Stato, ndr.), dimostrando che se ce lo consentono, e ci finanziano, lavoriamo e, in poco tempo, facciamo le opere davvero importanti per il territorio. Serve, però, fare altri due lotti, per cinque milioni di euro complessivi, per finire l’opera".

Il primo cittadino lancia un appello: "Ci sono i fondi del Pnrr e quasi sembra che facciano fatica a spenderli: noi abbiamo dimostrato che in due anni abbiamo realizzato il primo lotto di un’opera importante per la frana di Laxolo. Se ci assegnano questi fondi, noi siamo pronti". "Il problema - sottolinea Alberto Mazzoleni, membro della Giunta nazionale Uncem - è che venga trovato un importo importante. Uncem, quindi, si unisce all’appello del sindaco di Val Brembilla nella speranza di trovare i fondi necessari a completare l’opera". "La maggior parte dei cittadini di Val Brembilla - prosegue il sindaco Damiano Zambelli - non ha nemmeno memoria del primo smottamento che ha dato il via a tutto. La frana c’è sempre stata e negli anni è diventata sempre più vasta e pericolosa, anche perché appena sopra la costa di questo smottamento ci sono alcune abitazioni. Il Comune ha acquistato due abitazioni pericolose e una è stata demolita, ma il rischio è che continuando a muoversi la terra non fissata sulla sponda porti a valle materiale e pregiudichi le abitazioni in cima, intasando anche il torrente Brembilla".