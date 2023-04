Fotografia nei boschi e sentieri perduti: l’arte incontra la salute mentale

Laboratori di fotografia per ritrovare nella natura la serenità fondamentale al recupero di fragilità. Ma anche recuperare sentieri perduti e arricchire il bosco con opere creative. Percorsi diversi, che si intrecciano in un unico luogo, la Valle di Mompiano e l’ex polveriera militare.

Si chiama “Nel bosco... immagino“ il progetto di Fondazione Sipec, che ha istituito il fondo Sasso nello stagno per il sostegno al disagio psichiatrico; Irccs Fatebenefratelli, che si occupa della cura di persone con problemi psichiatrici; Associazione Gnari de Mompià e Fondazione Bobo Archetti, che lavorano per la tutela ambientale, la gestione e il recupero di boschi e sentieri principalmente in Valle di Mompiano; associazione True Quality, che si occupa di arte urbana e periferie. Le diverse esperienze si sono incontrate nella cornice di Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura, come illustrato dai protagonisti in presenza della vicesindaca Laura Castelletti, per dar vita a un percorso che si snoderà in vari appuntamenti da maggio a settembre.

In particolare Fondazione Sipec e Fatebenefratelli svilupperanno l’ambito della “cultura come cura“, tramite laboratori di fotografia che affiancano la riabilitazione attraverso l’arte, con l’educazione al rispetto e alla cura del territorio e la sensibilizzazione ai cambiamenti climatici. A settembre i lavori dei partecipanti saranno esposti in Valle; in programma anche un convegno sulla salute mentale. Per la città natura e i tesori nascosti, Fondazione Bobo Archetti e Gnari de Mompià hanno avviato il recupero di nuovi itinerari di visita della Valle e del Parco delle colline, riscoprendo un sentiero perduto. Per la città che inventa True Quality proporrà un’opera di land art, oltre che programmare esposizioni nella Polveriera. Il primo appuntamento per il pubblico sarà il 9 maggio, con l’inaugurazione dell’installazione Xabana di Tre Quality con Matthias Neumann, dedicata al cambiamento climatico.

Federica Pacella