Forti piogge e tuoni su Brescia, esondano fiumi e laghi

Ancora piogge sul Bresciano, dove la siccità pare ormai un lontano ricordo e dove fiumi e laghi stanno raggiungendo livelli superiori alle medie stagionali. Quella tra lunedì e martedì è stata decisamente una di maltempo su diverse aree della provincia, dove da mezzanotte alle due un fortissimo temporale ha colpito la città, il lago d’Iseo, la zona di Villanuova sul Clisi, Gavardo, Cellatica e il resto della Franciacorta. La pioggia è stata intensissima, così come la raffica di fulmini e tuoni. I Vigili del fuoco sono intervenuti senza soste dalle 23.30 di ieri a stamattina. Sono numerose le cantine allagate e i piccoli corsi d’acqua esondati, come per esempio la Miola, in alcune parti di Colzano. Anche in Valcamonica alcuni ruscelli sono esondati, senza causare problemi particolari. La conta dei danni è solo all’inizio. M.Pr.