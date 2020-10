Foppolo (Bergamo), 31 ottobre 2020 - Il salvataggio potrebbe arrivare sul filo di lana per cercare di non compromettere la stagione sciistica nell’intero comprensorio, tra cui Foppolo e Carona: pandemia permettendo.

Per quanto riguarda Foppolo, ieri si è tenuta una lunga riunione con l’Amministrazione comunale per decidere a chi affidare la gestione delle seggiovie Quarta Baita e Montebello. La riunione è della commissione è stata lunga e si è protratta per ore. Un nome interessato c’è ed è quello dell’imprenditore Stefano Dentella, che dopo Carona si era fatto avanti anche per le seggiovie di Foppolo con la chiara intenzione di dare una immagine unica al comprensorio e proprio per questo ha messo sul piatto 40mila euro per la gestione fino all’estate a cui dovrebbe aggiungere altri 700mila per l’acquisto.

Ma l’offerta è stata fatta fuori dal bando. Mentre a Carona la situazione si è fermata all’asta della Brembo Super Ski, andata deserta il 12 ottobre. Qualche tempo dopo, però, la Sviluppo Monte Poieto di Dentella ha fatto un’offerta che ha convinto il tribunale fallimentare. L’imprenditore, infatti, ha proposto di affittare gli impianti a 70mila euro (più il 2 % dei ricavi) con la promessa di acquistarli per 1.400.000 euro a fine inverno. Il pacchetto comprende, oltre ai beni che sono stati indicati nel lotto (seggiovie Conca Nevosa, Valgussera e Alpe Soliva, e i tornelli, innevamento e battipista) la biposto che collega Foppolo a piazzale alberghi.

Una cauzione di 140mila euro è già stata versata, ma l’assegnazione dovrà avvenire con una gara pubblica che dovrà avere tempi ridotti. Tutto questo mentre da qualche giorno a Foppolo si è insediato il commissario straordinario, Giuseppe Zarcone, 55 anni, dirigente del servizio contabilità e gestione finanziaria della prefettura di Torino, che avrà il compito di traghettare il comune oltre il dissesto. Ricordiamo che la magistratura aveva aperto una inchiesta in cui era stato coinvolto, tra gli altri, anche l’ex sindaco di Foppolo, Giuseppe Berera, che in primo grado era stato condannato a quattro anni e 10 mesi per peculato e bancarotta. Il primo passo del commissario straordinario è stato quello di avvisare i creditori che potranno così partecipare alla procedura di liquidazione entro il 27 dicembre. Il paese brembano, reduce dalla lunga stagione contrassegnata dalle inchieste giudiziarie, deve fare in conti con 6 milioni di debiti pregressi e una lunga serie di contenziosi.