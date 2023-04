Fiorista con esperienza C’è un’opportunità

Guardia particolare giurata, 1 posto. Contratto: tempo determinato o apprendistato per under 30 senza esperienza, finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato; Sede di lavoro: Orio al Serio; Codice di riferimento: 18708. Fiorista con esperienza, 1 posto. Contratto: tempo determinato (a scopo trasformazione tempo indeterminato) - Full time su giornata; Sede di lavoro: Foresto Sparso; Codice di riferimento: 19214. Magazziniere consegnatario, 1 posto. Contratto: tempo indeterminato (con iniziale periodo di prova) - Full time; Sede di lavoro: Calcinate. Codice di riferimento: 19772. Sabbiatoreverniciatore, 1 posto. Contratto: : Tempo determinato - Full time su giornata (possibilità di usufruire di saletta dedicata per il pranzo); sede di lavoro: Castelli Calepio; Codice di riferimento: 19283. Montatore meccanico, 1 posto. Contratto: tempo pieno determinato trasformabile; Sede di lavoro: Lovere; Codice di riferimento: 19406. Manutentore idraulico, 1 posto. Contratto: tempo pieno determinato trasformabile in Indeterminato; Sede di lavoro: Costa Volpino. Codice di riferimento: 18738.