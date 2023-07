Incidente a Fiorano al Serio, auto esce di strada: ferite due donne

Fiorano al Serio (Bergamo), 9 luglio 2023 – Grave incidente, questa mattina all’alba verso le 5.30, sulla strada Provinciale della Valle Seriana, a Fiorano al Serio.

Un’auto è finita fuori strada andando a sbattere violentemente contro una struttura che costeggia la SS 671. A bordo due donne, una di 55 e l’altra di 56 anni, che sono rimaste ferite in modo grave ma non sono in pericolo di vita.

Immediato l’intervento dei soccorsi con due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso in volo da Brescia. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Clusone e dei Volontari di Gazzaniga, che hanno liberato le due donne dalle lamiere dell’abitacolo, dove erano rimaste incastrate. Entrambe in codice rosso, sono poi state trasportate agli Spedali Civili di Brescia e al Papa Giovanni di Bergamo.