Bergamo, 27 gennaio 2020 - Colpo al traffico di cocaina a Filago, in provincia di Bergamo. Durante il controllo del territorio in un’area segnalata da diversi cittadini come frequentata da spacciatori, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia di Treviglio hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione di cocaina, due marocchini: un 30enne, disoccupato e pregiudicato residente a Chignolo d’Isola ed in regola con i documenti per la permanenza sul territorio nazionale e un 40enne domiciliato a Brembate, irregolare sul territorio nazionale, sebbene pregiudicato.

I militari, dopo aver intercettato in via Manzoni di Filago l'auto su cui viaggiavano i due, intimando al conducente di fermarsi, hanno controllato sia i due stranieri sia la vettura. In un alloggiamento ricavato nella parte centrale del cruscotto, sotto la radio, i militari hanno trovato 17 sassi di cocaina per un peso complessivo di 1 chilo e 58 grammi avvolti in un cellophane azzurro nonché un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi da immettere sul mercato. Rinvenuti e sequestrati anche diversi e costosi smartphone di ultima generazione utilizzati dai due nordafricani per tessere la rete dei contatti di spaccio. I due uomini hanno quindi tentato la fuga ma sono stati bloccati e arrestati. Su disposizione del pm, i due uomini sono stati trasferiti nel carcere di Bergamo in attesa della relativa convalida ed interrogatorio di garanzia.