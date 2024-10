Filago (Bergamo) – Grave incidente stradale a Filago, in provincia di Bergamo. Poco prima delle 11 di oggi, martedì 8 ottobre, un uomo ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori strada, all’incrocio tra via 25 Aprile e via Giovanni Pascoli.

Per il conducente, un uomo di 77 anni, non c’è stato nulla da fare: i soccorritori ne hanno constatato il decesso sul posto. A causare l’incidente è stato con ogni probabilità un malore che ha colto l’uomo mentre era alla guida della sua auto.