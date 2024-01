Fiducia Pro Patria. Colombo avvisa: : "Siamo in crescita"

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Domenica dalla Triestina a Fontanafredda in provincia di Pordenone sarà un grande classico per la Pro Patria. I tigrotti ritrovano gli alabardati per un incontro sempre dal grande fascino calcistico e mister Riccardo Colombo (nella foto) spera che i suoi tigrotti possano proseguire la striscia positiva, dopo il pari interno con l’AlbinoLeffe.

"I ragazzi nell’ultima partita - commenta- hanno avuto un buonissimo atteggiamento, resta solamente il rammarico di non aver sfruttato le occasioni che abbiamo avuto. E’ stata una gara equilibrata, in cui siamo arrivati un po’ stanchi alla fine: dobbiamo perciò vedere il bicchiere mezzo pieno, non abbiamo preso gol ancora, abbiamo dimostrato ancora una volta di potercela giocare con tutti".

"La cosa positiva è non aver perso - aggiunge il tecnico della Pro Patria - non aver rischiato mai nulla. Quella con l’AlbinoLeffe era una gara fondamentale, per dimostrarci se eravamo maturi o meno. Abbiamo fatto un bel passo in avanti anche se ci ha detto che dobbiamo lavorare ancora in tanti piccoli aspetti, però penso che dobbiamo essere soddisfatti di ciò che abbiamo fatto. Campionato complicato ma noi ci siamo".

Luca Di Falco