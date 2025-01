Fendenti contro il rivale. Arrestato a Malpensa per tentato omicidio

Una lite degenerata e finita con un arresto: le manette sono scattate a seguito di un episodio avvenuto più di un anno fa, il 23 novembre 2024. A finire in carcere, a Busto Arstizio, un cittadino domenicano di 48 anni, rintracciato dalla Squadra mobile della Polizia di Stato al rientro da Santo Domingo. L’uomo, identificato all’aeroporto di Malpensa, dove era appena atterrato, è stato fermato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un tentato omicidio avvenuto a Bergamo. L’episodio al culmine di una lite tra il dominicano e un cittadino colombiano iniziata all’interno del locale di Bergamo “Ambar Caribe” e poi degenerata all’esterno. Divisi, il colombiano si è allontanato, diretto alla sua macchina, mentre il 48enne si è nascosto dietro una pianta. Pochi istanti dopo, quando l’auto è passata davanti al locale, la vittima, riconosciuto il domenicano, è sceso dalla vettura armato di un bastone, finendo per inciampare perchè ubriaco. Approfittando della caduta, il 48enne si era scagliato sulla vittima colpendolo con numerose coltellate e poi è scappato. Il ferito, nonostante le gravi ferite, era riuscito a risalire in auto con l’obiettivo di raggiungere l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ma, a poche centinaia di metri, aveva perso i sensi a causa dei colpi inferti.