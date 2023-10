Femminicidi a Brescia: una panchina rossa davanti al Palazzo di Giustizia

Da ieri davanti al palagiustizia di Brescia c’è una panchina rossa nuova fiammante. L’ha regalata il Rotary Club Cortefranca-Rovato nell’ambito di un progetto nazionale - sono già 110 quelle installate in Italia - contro la violenza sulle donne. ‘Noi del Rotary ci teniamo particolarmente a questo tema’ ha dichiarato il governatore del Distretto 2050 Giorgio Maione alla cerimonia, alla presenza di autorità civili e militari. Da gennaio a ottobre a livello nazionale si sono registrati 90 femminicidi, di cui 75 in ambito domestico.

"Numeri allarmanti che indicano come siamo ancora in preda a una cultura patriarcale - ha fatto eco il presidente della Corte d’appello Claudio Castelli - .Questo simbolo lancia un messaggio: bisogna combatterla in ogni modo anche se è ancora dentro di noi". Per la prefetta Maria Rosaria Laganà "la violenza è insita anche in famiglie insospettabili, e questo la rende imprevedibile e ancora più preoccupante".

Beatrice Raspa