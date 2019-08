Bergamo, 19 agosto 2019 - Da Taormina alla sua Bergamasca. Il feretro di Felice Gimondi è arrivato nella notte e qui, dalle 9 fino alle 23, è aperta la camera ardente del campione del ciclismo, morto venerdì a Giardini Naxos per un malore mentre nuotava. E’ stata allestita in una chiesetta alle spalle della parrocchiale di S. Alessandro Martire dove domani, alle 11, si svolgeranno i funerali. A officiare il rito don Vittorio Rossi, parroco di Paladina, e monsignor Mansueto Callioni, parroco di

Almè e guida spirituale della famiglia Gimondi. La piazza antistante alla chiesa sarà chiusa dalle 8 di domani: sono attese circa duemila persone. I funerali saranno trasmessi in diretta su RaiSport a partire dalle ore 10,40. Tre paesi hanno proclamato il lutto cittadino con bandiere a mezz'asta: Sedrina, Almè e Paladina.

Oggi sarà una sfilata, una processione del ciclismo d’antan. Nel paese bergamasco si sono dati appuntamento tanti vecchi guerrieri per il saluto finale a Nuvola Rossa. Era stato Gianni Brera a evocare il capo Oglala, irriducibile avversario dei soldati blu. Accadeva durante il Giro d’Italia del 1976, il più bello dei tre conquistati da Gimondi. Forse perché nessuno se l’attendeva, sottovalutando il carattere di un orobico mai domo. Forse perché nella sua Bergamo battè in volata Eddy Merckx, per una volta solo secondo. Il ricordo di Gimondi si prolungherà: gli sarà dedicato il Giro di Lombardia, in programma il 12 ottobre.

Non solo, il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ha annunciato l'intenzione di onorare il grande campione orobico con un monumento. "Sono convinto - ha detto Gori - che onorare Gimondi, per Bergamo, voglia dire di più che celebrarne la grandezza sportiva. Felice Gimondi ha rappresentato la migliore sintesi dei valori della nostra terra, quelli nei quali vogliamo ancora oggi ritrovarci e che desideriamo che i nostri figli facciano loro e tramandino". L'amministrazione di Bergamo ha già iniziato a pensare alle modalità di realizzazione del monumento: "Mi piacerebbe - ha spiegato il primo cittadino con un post su facebook - lanciare un concorso per scegliere l'artista e il soggetto più adatti a rappresentarlo. Penso a un'opera semplice, che parli a tutti, e fors'anche una sottoscrizione popolare per finanziarla. Abbiamo tempo per pensarci, oltre che ragionare su dove collocarla. Mi piace però anticipare questa volontà dell'amministrazione comunale di Bergamo alla vigilia del suo ultimo saluto. Che Felice sappia, mentre si allontana in bicicletta, che Bergamo lo ricorderà per sempre".