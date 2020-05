Bergamo, 10 maggio 2020 - Un banco di prova da superare con la responsabilità di tutti, per evitare di tornare alla chiusura totale. Dopo le immagini degli assembramenti sui Navigli a Milano, i sindaci di Bergamo e Brescia, due tra le città più colpite dall’epidemia di Covid-19, si sono mobilitati per chiedere ai loro cittadini di rispettare le regole, a rischio nel fine settimana. "Il weekend un po’ ci preoccupa – ha detto Giorgio Gori, primo cittadino di Bergamo – perché i segnali di allentamento dell’attenzione e della prudenza ci sono". Eloquenti le immagine dei Navigli, dove si sono ammassate tantissime persone, "Io non vorrei che una cosa simile accadesse a Bergamo", sottolinea Gori.

Va detto che, almeno fino a ieri, non si sono viste in città scene di massa e affollamenti. "Tuttavia ho questa sensazione – prosegue Gori – ovvero che mentre le persone adulte seguono con rigore le disposizioni, che dicono che le mascherine sono obbligatorie, tra i giovani ho notato che tanti l’hanno presa alla leggera". Il sindaco racconta di aver ripreso di persona alcuni adolescenti seduti assieme sulle panchine senza mascherine. "Ho fatto notare ai ragazzi che facevano una cosa non consentita. I ventenni – ripete – l’hanno presa alla leggera, ma si ammalano anche loro e possono essere contagiosi, contagiando così i loro genitori, familiari e nonni, che sono più vulnerabili. Ragazzi – è il suo appello – fate la vostra parte, non siete superman, ognuno deve fare la sua parte. La mascherina tenetela sulla bocca e davanti al naso".

L’incubo della seconda ondata, del resto, non appartiene affatto al passato e, secondo i tecnici, se la Lombardia non scende sotto i nuovi 500 contagi giornalieri, il 18 maggio si potrebbe richiudere tutto. A Brescia, per ora sembra non esserci stato un ‘effetto Navigli’ ed i luoghi della movida continuano ad essere poco frequentati. "Il rispetto di disposizioni è mediamente accolto positivamente da parte dei cittadini – sottolinea il sindaco Emilio Del Bono – ci sono delle eccezioni che richiamiamo e sanzioniamo, ma dobbiamo riconoscere che i bresciani stanno avendo una discreta consapevolezza. Dal 4 maggio tutto è aperto e si possono fare acquisti, take-away, attività motoria nei parchi, ma dobbiamo avere responsabilità".

Massima l’attenzione sui parchi aperti e sui mercati, che stanno gradualmente riaprendo. La riapertura dei cimiteri, sollecitata da molti, sarà l’1 giugno: prima bisogna ricollocare le oltre 750 urne di chi è deceduto nelle scorse settimane. "Il mio invito – conclude Del Bono – è alla responsabilità. Abbiamo sofferto troppo: facciamo questo gesto di responsabilità, per chi non c’è più, per chi ha ancora i segni della malattia sul corpo, per i medici, gli infermieri, i volontari che hanno dato l’anima. Per favore, cari cittadini, non è il momento del libera tutti, ma della libertà responsabile".