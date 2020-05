Bergamo, 7 maggio 2020 - "Dopo essere stati, nostro malgrado, la città simbolo dell'epidemia vogliamo diventare la città simbolo della ripartenza del nostro Paese". Così il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, presentando il progetto con Intesa Sanpaolo per supportare le micro e piccole attività d'impresa, i piccoli esercizi commerciali e artigianali nella fase della ripartenza. Previsti anche interventi per la mobilità. L'operazione, il cui valore complessivo è pari a 30 milioni di euro messi a disposizione dalla banca, prevede contributi a fondo perduto e prestiti d'impatto. "Siamo onorati - ha aggiunto - che Intesa Sanpaolo abbia deciso di sperimentare a Bergamo, per estenderla poi ad altri territori, un'inedita e innovativa forma di cooperazione tra Ente Locale e Istituzione bancaria, che per parte nostra faremo ogni sforzo per rendere efficace a vantaggio della nostra comunità".

Il 'Programma Rinascimento' prevede innanzitutto 3 milioni di euro di contributi a fondo perduto per coprire le spese che le piccole imprese commerciali e artigianali hanno dovuto sostenere durante la chiusura forzata, accompagnati da uno strumento molto innovativo, quello dei prestiti d'impatto (per una cifra di 20 milioni di euro, con lunghe scadenze e tassi estremamente vantaggiosi) per consentire loro di affrontare gli investimenti che saranno necessari per adattare i propri spazi e i propri servizi al nuovo contesto di "convivenza" con il Covid-19, a loro volta abbinabili a contributi a fondo perduto per ulteriori 7 milioni di euro. Gli interventi potranno riguardare anche attività penalizzate da una forte contrazione di fatturato anche dopo la riapertura - per esempio quelle della filiera turistica - o start-up che nasceranno.

I 10 milioni di euro complessivamente finalizzati all'erogazione di contributi a fondo perduto verranno versati nel Fondo di Mutuo Soccorso istituito dal Comune di Bergamo per sostenere il rilancio della città dopo l'emergenza Coronavirus.. La gestione di questa attività, oltre che l'erogazione dei contributi a fondo perduto e le attività di monitoraggio e rendicontazione sono affidati a Cesvi Fondazione Onlus, una delle più importanti e accreditate istituzioni del Terzo Settore, con cui il Comune di Bergamo ha definito un'apposita convenzione. Un Comitato Tecnico di 5 membri, rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel progetto, svolgerà un ruolo di regia e di supervisione.