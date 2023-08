Fara d'Adda, non gradisce divieto di transito e aggredisce volontario con una transenna

Bergamo, 13 agosto 2023 – L’ordinanza comunale del 7 aprile è chiara: nelle domeniche e nei giorni festivi, c’è divieto di transito, eccetto per i residenti, in via Reseghetti. E ieri, domenica quasi ferragostana, tre volontari della Protezione civile di Fara Gera d’Adda erano in servizio per effettuare un presidio alla passerella pedonale che collega Fara Gera d’Adda con Cassano d’Adda. Nel caso si fosse qualche malintenzionato pronto a trasgredire l’ordinanza. E in effetti qualcuno ha provato a forzare le transenne. Non contento poi ha aggredito uno dei volontari colpendolo con una transenna. A farne le spese è stato Francesco Porrello, un carabiniere in servizio al Nucleo radiomobile della Compagnia di Treviglio, nonché segretario generale provinciale del Nuovo sindacato carabinieri. E anche presidente dell’Associazione Yana, in memoria della ragazza uccisa brutalmente in una fredda notte d’inverno e trovata in un bosco a Lonato del Garda.

L’aggressione nel racconto di Francesco Porrello

Ieri Porrello non indossava la solita divisa, ma quella della Protezione civile. Il suo racconto: "Ad un certo punto un uomo che vive nella zona si è avvicinato all’incrocio tra via Reseghetti e via Pirotta, dove eravamo posizionati, e ha iniziato a discutere con noi. A suo dire perché le transenne bloccavano le persone dirette verso la sua proprietà (che affitta come spazio per feste private). La discussione all’improvviso è degenerata: l’uomo ha obbligato i suoi ospiti a rimanere in fila davanti ai cartelli di divieto, mentre con violenza afferrava le transenne gettandole al di là del muretto che costeggia il canale del Linificio. Mentre cercavo di bloccarlo lui mi ha colpito”.

Sei giorni di prognosi

Il carabiniere è andato a farsi medicare al Pronto soccorso: sei i giorni di prognosi prescritti. A quel punto, vista la situazione si è reso necessario l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Treviglio che hanno identificato l’aggressore. È responsabile di danneggiamento di materiale di proprietà del comune e aggressione ad incaricati di pubblico servizio e a pubblico ufficiale. Il militare ferito nelle prossime ore presenterà denuncia l’accusa nei confronti dell’uomo potrebbe diventare aggressione e a pubblico ufficiale. Anche il sindaco del comune della Bassa mercoledì presenterà denuncia. F.D.