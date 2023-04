Falsi carabinieri truffano anziana Subito catturati

Fingendosi carabinieri

hanno truffato un’82enne.

I due autori del raggiro sono

un 22enne e un 36enne

con piccoli precedenti

per reati contro il patrimonio.

Il più adulto, disoccupato

con reddito di cittadinanza, divorziato; il complice invece gestisce con un parente – come ha raccontato in aula durante il processo

per direttissima – un negozio per la vendita di moto.

Nella tarda mattinata

di mercoledì l’anziana

ha ricevuto una telefonata

che le annunciava l’arresto

del marito e della figlia, accusati di aver causato

un grave incidente, ponendo come cauzione per la rimessa in libertà il pagamento

di 6mila euro da consegnare

a carabinieri che di lì a poco

si sarebbero presentati a casa. Poco dopo infatti i due truffatori si sono presentati

in abiti civili dalla signora

che ha consegnato loro 2.300 euro in contanti e monili in oro, compresa la fede matrimoniale con incisa la data. Poi la fuga.

Quando poi i familiari

sono rientrati, l’anziana

ha raccontato l’accaduto

e la figlia ha contattato immediatamente i carabinieri fornendo la descrizione

dei soggetti. L’immediato invio di equipaggi nella zona

ha permesso di individuare

e bloccare i due a bordo

di una C3. Uno dei due aveva addosso una busta con i monili sottratti alla vittima, mentre

le banconote erano sull’auto. Tutta la refurtiva è stata recuperata.

I due sono stati condannati

a un anno e sei mesi

e al pagamento di 500 euro

di multa senza sospensione della pena. Il pm aveva chiesto un anno e 300 euro di multa.

Il difensore aveva chiesto

in prima istanza l’assoluzione

e in alternativa una pena

senza misure.

F.D.