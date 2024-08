Fabregas e la dura realtà:: "Non siamo da Champions e con la Juve si è visto"

La netta sconfitta per 3-0 a Torino contro la Juventus in casa del Como ha lasciato il segno. Non ha convinto la disposizione tattica di Fabregas che ha giocato con due esterni difensivi, (mentre la Juve ne aveva quattro) con quel 4-2-3-1 del Como che è sembrato inadeguato.

Sicuramente l’infortunio a Baselli non ha aiutato i piani di Fabregas.

Il 37enne allenatore spagnolo mette le cose in chiaro: "Abbiamo bisogno di umiltà, lavoro e tranquillità. Chi pensa che siamo qui per andare in Champions, sbaglia. Il nostro è un processo lungo, dobbiamo rimanere con i piedi per terra e lavorare". "Devo riguardare la partita e analizzarla - ha aggiunto -. Sono tranquillo, ma dobbiamo migliorare. Si è vista differenza di qualità, non siamo riusciti a fare buone ripartenze, mentre loro sono stati devastanti dopo aver recuperato il pallone. Con Baselli in campo però non si è vista tanta differenza di qualità tra loro e noi" ha detto in riferimento al centrocampista costretto ad uscire nel primo tempo per infortunio.

Sul mercato: "Dopo la promozione sono stato molto chiaro su cosa serve alla rosa, ma non vogliamo prendere giocatori che non sono adatti. Ora dobbiamo analizzare la partita e valutare bene quei giocatori che possono portare qualità" ha concluso Fabregas.