Bergamo, 1 maggio 2018 - Oggi a Mozzo si è tenuto l'ultimo saluto a Ester Arzuffi, madre di Massimo Bossetti, condannato in secondo grado per l'omicidio della tredicenne di Brembate di Sopra, Yara Gambirasio. La donna è spirata domenica a 71 anni, a causa di una malattia incurabile. Le esequie, celebrate da don Giulio Albani nella chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa (detta della "Dorotina"), si sono svolte in forma "strettamente privata", come chiesto dalla famiglia. Intorno alle 9 è arrivato anche Massimo Bossetti.

Nel tardo pomeriggio di ieri era infatti giunta l'autorizzazione dei giudici della Corte d'assise d'appello di Brescia alla partecipazione, dopo la richiesta dei difensori dell'uomo, Claudio Salvagni e Paolo Camporini. Massimo Bossetti è arrivato a Mozzo dal carcere di via Gleno a Bergamo a bordo di un furgone della polizia penitenziaria. Gli agenti hanno adottato una serie di accorgimenti per sottrarlo all'attenzione di cameramen e fotografi all'entrata dalla chiesa. Presenti la gemella di Massimo Bossetti, Laura Letizia, la moglie del muratore di Mapello Marita Comi e il fratello più piccolo, Fabio Bossetti.

Ester se n'è andata nelle prime ore di domenica mattina con i suoi segreti, i misteri, la sua ‘verità’ che non ha mai smesso di difendere contro tutto e contro tutti, contro la scienza e le evidenze. Se n’è andata con il carico di dolore accumulato in questi anni, dopo l’arresto del figlio. Massimo Bossetti, detenuto nel carcere di Bergamo, aveva potuto recarsi al capezzale della madre per tre volte, l’ultima venerdì scorso. E’ stata la gemella Laura Letizia a comunicargli la scomparsa della madre. La cerimonia si è conclusa intorno alle 10.30. Bossetti ha lasciato la chiesa dopo un ultimo saluto alla madre, scortato da agenti della penitenziaria in borghese. Ester Arzuffi riposerà nel cimitero di Terno d'Isola, accanto al marito Giovanni, morto il giorno di Natale del 2015.