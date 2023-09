Ergastolo, niente revisione per Tramonte

Nessuna revisione dell’ergastolo per Maurizio Tramonte. La Cassazione ha rigettato, ritenendoli inammissibili, i ricorsi di ‘Fonte Tritone’ che sta scontando la pena nel carcere di Fossombrone per la strage di piazza Loggia ma si ritiene innocente. Anche i giudici romani dopo la Corte d’appello di Brescia hanno detto no alle istanze dei difensori, gli avvocati Baldassarre Lauria e Pardo Cellini, che annunciano la possibilità di un quarto grado di giudizio a Strasburgo. La revisione puntava a smontare la presenza in piazza del settantunenne padovano la mattina del 28 maggio ‘74 e alla riunione preparatoria della strage, ad Abano Terme: una perizia antropometrica confuterebbe la compatibilità di Tramonte con l’immagine del giovane ritratto in una foto scattata subito dopo l’esplosione, smentita anche dalla sorella Manuela e dalla ex moglie Patrizia. Per i giudici bresciani, le prove portate dalla difesa non avevano sufficiente forza persuasiva per ribaltare il verdetto di colpevolezza fondato su un quadro indiziario con elementi plurimi, gravi e concordanti. B.Ras.