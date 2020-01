Bergamo, 2 gennaio 2020 - Aumenta di giorno in giorno la richiesta di posti letto nelle strutture d’accoglienza, che hanno incrementato il servizio: tra dormitori maschili e femminili, ce ne sono fino a 140. In aiuto del cosiddetto “Piano inverno”, a partire dal nuovo anno, arriverà in città una nuova struttura, con 16 posti letto disponibili che libereranno altrettanti posti al dormitorio del Galgario per la prima emergenza: sarà nell’immobile di via Beltrami 33, in località Castagneta, utilizzata fino a fine anno per accogliere stranieri richiedenti protezione internazionale. Il caseggiato, di proprietà del Comune, sarà ancora gestito dall’associazione Diakonia onlus, che ha già in comodato d’uso gratuito i locali dell’ex convento Galgario per il servizio di accoglienza dei senza fissa dimora, oltre ad essere impegnata sul fronte migranti.

Il servizio, aperto 24 ore su 24, sarà rivolto all’accoglienza temporanea di persone all’interno della fascia della grave marginalità, ma con caratteristiche e competenze che possano permettere l’avvio di piccoli percorsi di autonomia. Sarà infatti rivolto a persone con disagio esclusivamente alloggiativo, senza problemi sanitari e di dipendenza.

La giunta Gori ha prorogato fino all’aprile del 2020 la concessione in comodato gratuito dell’immobile di Castagneta, stanziando 8mila euro di contributo per i lavori di manutenzione. Sono già iniziati la tinteggiatura dei locali e la sistemazione degli impianti, in modo da riaprire dai primi giorni dell’anno. Gli ospiti saranno accompagnati da operatori qualificati appartenenti alla cooperativa Ruah, con un presidio anche notturno da parte di volontari. Sono previsti una zona giorno e una zona notte, le persone potranno entrare e uscire in piena libertà.