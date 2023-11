Elettricisti per i cantieri. Caccia anche a montatori

Elettricisti, 10 posti. Requisiti: due anni di esperienza, preferibile titolo di studio in linea con l’attività. Mansioni: le risorse si occuperanno di attività cantieristica con ruolo di capo cantiere, elettricista finito o aiuto elettricista a seconda dell’esperienza. Contratto: trasferte, full-time. Sede di lavoro: Parabiago. Centro per l’impiego AfolCpi Legnano codice 35184. Addetto segreteria, 1 posto. Requisiti: esperienza, diploma, residenza nella zona. Contratto: tempo indeterminato part-time dalle ore 8.30 alle 12.30. Sede di lavoro: Origgio. Centro per l’impiego di Saronno: 12162. Montatori meccanici, 2 posti. Requisiti: esperienza nella manutenzione di impianti industriali, spostamento, montaggio macchinari, utilizzo della attrezzatura d’officina industriale, carpenteria di base. Sede di lavoro: Uboldo. Centro per l’impiego di Saronno: codice 12169