Elena Casetto, morta bruciata in ospedale: si poteva salvare? Il nodo tempi dei soccorsi

Bergamo - Era presente anche la mamma di Elena Casetto ieri in tribunale. Si asciugava in continuazione le lacrime mentre sentiva il racconto di quei terribili attimi in cui la figlia 19enne ha perso la vita nell’incendio nella camera dove era ricoverata del reparto di Psichiatria, del Papa Giovanni XXIII. Altra udienza del processo (giudice Laura Garufi, pm Letizia Ruggeri) che dovrà far luce sulle responsabilità di quanto accaduto quella mattina del 13 agosto 2019.

Due gli imputati, Alessandro Boccamino di Lissone e Eugenio Gallifuoco, di Paderno Dugnano addetti alla sicurezza che lavoravano per una società di Udine che gestiva il servizio antincendio all’ospedale. Devono rispondere di incendio e omicidio colposo. La tempistica, e le modalità, di intervento degli addetti dell’antincendio è stata al centro dell’udienza. Il rogo fu appiccato dalla giovane mentre si trovava nella sua stanza. Secondo l’accusa, la morte è da ricondurre alla lentezza, oltre che alla negligenza e all’imperizia dei due imputati.

Ieri la testimonianza del commissario della Squadra Mobile della Questura di Bergamo, Eleonora Zambelli. Arrivata sul posto con i colleghi subito dopo che i Vigili del fuoco avevano domato le fiamme, e che da subito iniziò a ricostruire i fatti. E nei fatti ci sono le tempistiche, gli orari (sebbene gli orologi di alcune strumentazioni riportavano orari non precisi). Dopo che scatta l’allarme, gli imputati – avvisati dalla centrale – arrivano alla torre 7 per le verifiche. Uno di loro, Gallifuoco, si allontana dal reparto per andare a prendere i dispositivi di protezione dal furgoncino. Dal momento dell’uscita al reingresso passano 5 minuti e 42 secondi.