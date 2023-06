Effetto “Capitale della cultura“ "A Brescia i prezzi sono calmierati"

"Prezzi degli alberghi in aumento? Se si contestualizzano i dati, si vede come Brescia è accogliente anche su questo fronte". Lo evidenzia Alessandro Fantini, presidente Federalberghi Brescia nonché direttore dell’Hotel Ambasciatori, che ricorda come Brescia parta da un livello medio per camera che è storicamente tra i più bassi d’Italia per effetto dell’eccesso di offerta. "Evidentemente negli ultimi mesi c’è una maggiore occupazione, legata all’effetto Capitale della Cultura o, a maggio e giugno, alla Mille Miglia – sottolinea Fantini –. Questo è sicuramente un dato positivo. D’altra parte, non dimentichiamo che lo scorso anno i costi energetici sono aumenti del 40-50%, ma le tariffe non hanno avuto certamente lo stesso incremento, per cui sono state le strutture che hanno assorbito costi elevatissimi, nonostante venissero dal periodo del Covid, quando di fatto siamo stati forzatamente chiusi perché la gente non poteva viaggiare".

L’incremento attuale, dunque, è fisiologico per effetto della domanda di turismo: "Capitale della Cultura sta portando più lavoro di prima, ma i prezzi sono assolutamente calmierati rispetto all’inflazione galoppante, che colpisce anche noi in termini di spesa alimentare, costi energetici, servizi".

Dal confronto con altre città, tramite l’Italian Hotel Monitor, si evidenzia che in un anno una stanza in hotel a 4 stelle a Brescia costa 10 euro in più (dato aggiornato ad aprile 2023), arrivando a 95,44 euro; a Bergamo, si viaggia sui 116,78 euro, a Milano sui 168 euro, a Como sui 153 euro. "Abbiamo un territorio stupendo – conclude Fantini – ed una grande occasione. Chiaro che ora dobbiamo costruirci il futuro, regolamentando ad esempio gli affitti brevi, per evitare ciò che sta accadendo in altre realtà, dove i centri storici vengono abbandonati dagli abitanti. Questa è una situazione che va gestita con gli enti preposti, a partire dal Comune".

Federica Pacella