Edicolante fiduciosa: plauso dai clienti

Si parla tanto del bisogno di fiducia come elemento fondante nei rapporti sociali, ma di fatto essa resta spesso assente. Ecco perché fa notizia che, pur se a livello locale e per un piccolo episodio, la fiducia è stata proposta in modo concreto, con sorpresa positiva. Il fatto curioso è avvenuto domenica a Morengo, piccolo Comune della Bassa Bergamasca, dove ha suscitato consensi la decisione, piena di fiducia, presa da Milena Artina, titolare del bar Tiffany (che funge anche da edicola) in via San Salvatore, di annunciare con un cartello affisso sulla porta d’accesso la chiusura del bar a causa di un malessere influenzale: tuttavia proponendo contemporaneamente un gesto singolare, la possibilità per i clienti abbonati e non di prelevare il proprio giornale o rivista, pagando all’indomani. II tutto sulla base di fiducia reciproca fra edicolante e acquirente. La titolare ha esposto un cartello con due scritte, in pennarello nero e in diversa grafìa chiara : nella prima avverte che il bar è "Chiuso causa febbre"; più sotto "per i giornali servitevi da soli" e in un riquadro accanto, "pagherete domani".

A terra, a ridosso della serranda chiusa, la presenza di una cesta contenente giornali e riviste. "Un gesto carino", hanno commentato gli abitanti del paese, tra i quali la notizia è stata accolta con soddisfazione: pare che non sia la prima volta che la titolare del bar-edicola si sia comportata nel segno del fiducioso “self service“. Il locale è stato riaperto ieri mattina regolarmente, presente una dipendente. I clienti si sono presentati a regolare il conto.

Amanzio Possenti