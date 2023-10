"È una tassa sulla speranza: guarire dal gioco d'azzardo a Milano"

"Nei periodi di crisi economica si gioca di più. L’azzardo è la tassa sulla speranza". Cristina Perilli (foto), psicoterapeuta, è la responsabile di Spazio Gio dell’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano, il 34° sportello attivato in Lombardia. "Abbiamo iniziato ad aprile: il primo bilancio è di un centinaio di accessi. Un quinto è stato inviato ai SerD, nessuno è stato respinto: erano già situazioni di dipendenza grave".

Cosa dimostra?

"La difficoltà di arrivare ai servizi. Siamo nati per questa consapevolezza"

Chi si fatica a intercettare?

"Donne e minorenni. Nel 2022, i servizi dell’Ats Milano hanno preso in carico 780 pazienti, l’88,3% maschi. Eppure un caso di patologia da azzardo su tre è donna. Al nostro sportello siamo a una su quattro, significa che a qualcosa è servito. Per i giovani invece siamo ancora lontani: solo meno del 7% tra gli under 25, la fascia che ha aperto nel 2021 più conti gioco online (1,3 milioni a livello nazionale).

Chi, invece, avete accolto?

"Mamme disperate, insegnanti con studenti affetti da patologia da azzardo, un ventenne. Arriveranno anche loro: lo sportello nasce qui, in un luogo neutro, per aiutare a vincere la vergogna".

Quali attività promuovete?

"L’ascolto, il collegamento con i SerD. Siamo andati nei municipi e nei centri di aggregazione, nel carcere di San Vittore dai detenuti, incontriamo il personale sanitario degli ospedali perché ci sia più attenzione verso i malati di gioco d’azzardo".

Si guarisce?

"Sì il tasso è molto alto. I pazienti sono seguiti da equipe con psicologi e medici: la patologia può manifestarsi anche con gastriti, stress, ansia". L.B.