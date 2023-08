E finiscono in ospedale anche due ciclisti

Giornata di intenso lavoro anche ieri sui monti lombardi. La stazione di Varese del Soccorso alpino è stata attivata nel pomeriggio nella zona di Monteganna - Porto Valtravaglia, a Castelveccana. Una donna è caduta dal sentiero per alcuni metri in un punto roccioso e impervio. Ha riportato diversi traumi e si è reso necessario il ricovero in ospedale. Chiamata in causa anche per i tecnici del Soccorso alpino della stazione di Temù, nel Bresciano per una donna di 53 anni caduta con la e-bike in località Cortebona, nella Valle di Cané, territorio del comune di Vione. La donna è stata poi trasportata in ospedale con l’elicottero. Intervento analogo anche a Ceto (Brescia) per un ciclista di 18 anni. Stava percorrendo una mulattiera che scende dall’abitato di Ceto verso il fondovalle quando la bicicletta ha avuto un guasto. Anche per lui escoriazioni e sospetta frattura. È caduto e ha riportato lievi escoriazioni e la sospetta frattura di un braccio. Anche per lui si è reso necessario il ricovero in ospedale per accertamenti.