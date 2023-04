È Bellano il più bel borgo di Lombardia

Bellano è tra i dieci borghi

più belli d’Italia e il più bello della Lombardia. Il borgo degli artisti e dell’Orrido (nella foto)

è arrivato settimo al concorso Borgo dei borghi 2023, promosso dalla Rai. La serata conclusiva della gara è andata in onda la sera di Pasqua su Rai Tre, durante uno speciale della trasmissione Kilimangiaro condotta da Camila Raznovic. In lizza c’erano venti borghi italiani, uno per ogni regione: Bellano era in gara per la Lombardia. È stato proclamato Borgo dei borghi Ronciglione, in Lazio. Sul secondo gradino del podio dei borghi più belli del Belpaese è salito Sant’Antioco, in Sardegna, mentre la medaglia di bronzo con il terzo posto è andata

a Salemi in Sicilia. Prima di Bellano si sono piazzati i borghi di Castro in provincia di Lecce, Campo Ligure in provincia

di Genova e Casoli in provincia di Chieti.

A contribuire alla classifica sono stati i telespettatori

che hanno avuto due settimane di tempo per votare online. Determinante però è stato anche il parere di giurati qualificati: la chef stellata

e divulgatrice enogastronomica Rosanna Marziale, il geologo

e divulgatore scientifico Mario Tozzi e lo storico dell’arte Jacopo Veneziani.

Il sindaco Antonio Rusconi, che sta scommettendo molto

sul turismo di qualità in paese, è soddisfatto dell’ottimo piazzamento, anche perché Bellano ha beneficiato comunque di una vetrina nazionale: "Bellano

si è classificato al settimo posto tra i borghi più belli d’Italia", ha esultato Rusconi subito dopo il verdetto. Entusiasti anche gli operatori turistici di tutta la zona

dell’Alto Lario.

D.D.S.