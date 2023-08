Due detenuti infuriati devastano l’infermeria Sanitari in fuga

Hanno devastato l’infermeria del carcere di Torre del Gallo, per fortuna senza ferire personale sanitario, costretto però a rinchiudersi nel magazzino dei farmaci mentre il personale di sorveglianza conteneva la violenza dei due detenuti. È successo sabato sera nella casa circondariale di Pavia. "Siamo sconcertati - commenta Alfonso Greco, segretario regionale per la Lombardia del Sappe - dall’assenza di provvedimenti contro chi si rende responsabile di queste inaccettabili violenze e situazioni di allarme". "Sembra quasi che i detenuti - aggiunge Gian Luigi Madonia, segretario regionale dell’Uspp - abbiano ormai una consapevolezza di impunità. Tanto “qualsiasi cosa faccio, non mi succede nulla“, infatti spesso i soggetti non vengono neanche allontanati per ragioni disciplinari".