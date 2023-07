Due anni da recuperare In classe arrivano i tutor

BRESCIA

Due anni di lockdown, seppur a singhiozzo, cui è seguito un periodo limitato di azioni di recupero. Così si è arrivati all’indebolimento delle competenze, soprattutto alla primaria, registrate dalle prove Invalsi. "Concordo con l’analisi del presidente dell’istituto Invalsi Roberto Ricci, che a ottobre sarà a Brescia per il Festival dell’educazione e per il centenario del liceo Calini – spiega Giuseppe Bonelli, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Brescia – Ovvero il problema è che bisognava supportare il passaggio dalla pandemia alla normalità con azioni di recupero, fatte solo per un anno. Alla fine ragazzi e docenti hanno dovuto inserire nella programmazione ordinaria il recupero dello straordinario, e ora vediamo gli esiti". I dati nazionali evidenziano una forte disomogeneità tra Nord e Sud, tanto che il ministero dell’Istruzione dovrebbe destinare misure specifiche per il Mezzogiorno per colmare il divario.

Anche nelle scuole lombarde però arriveranno tutor per l’orientamento, fondamentali nel passaggio tra medie e superiori contro la dispersione scolastica. "A Brescia la dispersione è all’8%, siamo sotto l’obiettivo europeo ma dobbiamo ridurlo ulteriormente perché parliamo di migliaia di ragazzi – evidenzia Bonelli – Abbiamo siglato un protocollo d’intesa unico in Lombardia con la Provincia di Brescia e le scuole per la creazione di una piattaforma di raccolta dati col Cfp Zanardelli che fornirà informazioni utili a orientare la scelta degli indirizzi di studio del secondo ciclo e delle opportunità lavorative e di istruzione superiore".

F.P.