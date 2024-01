Droga di sintesi sul Suv e pure nell’abitazione. Arrestato e scarcerato

Arrestato a Milano per detenzione di droga ai fini di spaccio, è stato scarcerato dopo la convalida da parte del giudice, che ha rinviato ad aprile il processo per direttissima. Marco Antonini, 43 anni, di Como, era finito in cella il 29 dicembre quando la polizia di Milano, insospettita dal suo atteggiamento, aveva deciso di procedere a un controllo in via Zuretti, zona stazione Centrale. Era stato trovato in possesso di 400 euro in contanti mentre nel bagagliaio del suo Suv è stata trovata una confezione da 270 grammi di Mdpv, droga di sintesi. Nella sua casa di Como, altre due confezioni di Mdpv per oltre 4 etti, 5 grammi di hashish e una dose di marijuana, materiale per confezionare le dosi, due bilancini e un frullatore, 3.700 euro in contanti.