Dramma sfiorato a venti giorni dalla scarcerazione

Ha tentato di suicidarsi perché temeva di non essere più in grado di tornare a svolgere una vita sociale normale e di riuscire a reinserirsi nella comunità dopo un periodo in carcere a Verziano. A salvarla sono state le guardie in servizio alla casa circondariale bresciana che l’hanno trovata mentre si legava una corda al collo. Era circa mezzanotte quando tutto è accaduto. La donna tra venti giorni tornerà in libertà. Attualmente si trova agli Spedali Civili di Brescia ed è fuori pericolo. A comunicare quanto accaduto è stato Calogero lo Presti della Funzione Pubblica Cgil, che si occupa delle guardie carcerarie. "Tanta è stata la paura e l’apprensione per il personale pensando che la detenuta non ce l’avesse fatta – ha detto lo Presti ai cronisti –. Sembra che il gesto sia derivato dalla imminente scarcerazione dal momento che non sa dove andare".Mi.Pr.