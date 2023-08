Dopo la furia della natura gli speculatori

Oltre 100 milioni di euro: è questa l’entità dei danni causati dalla violenta ondata di maltempo della scorsa settimana in provincia di Varese, Saronno e il saronnese l’area più colpita da trombe d’aria e violente grandinate. Eventi che hanno provocato allagamenti, sradicamenti di alberi, danneggiato edifici pubblici e privati, scoperchiato tetti rendendo inagibili molte abitazioni, un migliaio quelle con danni pesanti al tetto, per le quali è urgente l’intervento di protezione con teli che non sarebbero a disposizione in misura adeguata dai fornitori per far fronte all’emergenza. Ed è allarme sciacalli, soggetti senza scrupoli pronti ad approfittare della situazione senza alcun rispetto dei cittadini che si trovano a far fronte ai pesanti disagi legati al disastro causato dall’eccezionale evento meteorologico.

A richiamare l’attenzione su questi individui è stato l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa che intervenuto all’incontro a Saronno tra gli esponenti della giunta regionale e i sindaci dei comuni del saronnese, ha detto "Vorrei mettere in guardia cittadini e imprese da chi, in questi momenti drammatici, tenta di speculare facendo lievitare i prezzi dei materiali per la ricostruzione. Fate le opportune verifiche del caso". Già segnalati episodi di aumenti ingiustificati per i materiali. Attenzione anche ai truffatori che si annunciano come tecnici per controllare gli impianti con la scusa che potrebbero avere subito danni, l’appello è a non aprire la porta di casa e a contattare le forze dell’ordine. Sciacalli e truffatori pronti ad approfittare del dramma che stanno vivendo migliaia di cittadini.

R.F.