Donati a una scuola gli attrezzi trovati nell’officina abusiva

Troveranno una loro utilità le attrezzature, del valore di circa cinquemila euro, sequestrate lo scorso novembre in un’officina abusiva a Grassobbio. Grazie a un’ordinanza di devoluzione della Camera di Commercio, infatti, le si è donate all’ istituto Ipia Cesare Pesenti di Bergamo. Il passaggio permetterà agli studenti di utilizzare strumenti come un ponte di sollevamento auto, una pressa idraulica, una saldatrice a filo continuo, diversi carrelli, una macchina leva gomme e una idro pulitrice.

La polizia Stradale di Bergamo li aveva trovati in un capannone della zona industriale del paese, nell’ambito di una serie di controlli proprio con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abusivismo. Nello spazio c’era tutto il necessario per svolgere l’attività di meccanico e riparazione veicoli. Tuttavia, dettaglio non certo trascurabile, il cittadino italiano che gestiva l’attività non aveva alcun tipo di autorizzazione. Di conseguenza, si era proceduto al sequestro amministrativo, come da manuale.

F.D.