Disegnatore meccanico 3D e impiegato in uno studio

Apprendista impiegato amministrativo, 1 posto. Mansioni: apprendistato in azienda di commercio all’ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l’industria, il commercio e la navigazione nca. Contratto: apprendistato, in alternativa si valutano persone con esperienza. Sede di lavoro: Brescia. Candidature: centro per l’impiego di Brescia, codice 38367. Disegnatore meccanico junior, 1 posto. Requisiti: diploma tecnico a indirizzo meccanico (itis-ipsia), conoscenza e utilizzo in autonomia programma di disegno autodesk inventor 3d, età inferiore a 29 anni. Contratto: apprendistato. Sede di lavoro: Quinzano d’Oglio. Candidatura: centro per l’impiego di Orzinuovi, codice 38368. Impiegato, 1 posto. Requisiti: conoscenze informatiche, contabilità, F24 e di segreteria. Contratto: sostituzione maternità, tempo determinato. Sede di lavoro: Ponte di Legno. Candidature: centro per l’impiego di Edolo, codice 38364.