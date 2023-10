Diego Bertocchi, morto di Sla a soli 35 anni il sindaco di Selvino

Selvino (Bergamo), 17 ottobre 2023 – Ha lottato contro il male. Con coraggio e determinazione. E nonostante il declino fisico, proprio della malattia, lui ha continuato a lavorare alla guida del Comune di Selvino. Ma la Sla, di cui Diego Bertocchi, 35 anni, era malato, non gli ha lasciato tanto tempo: questa mattina è arrivata la notizia che nessuno voleva ricevere.

Chi era

Diego Bertocchi dal 2014 era sindaco di Selvino. Eletto alla carica di primo cittadino per la prima volta nel maggio 2014, a soli 26 anni fra i più giovani della provincia di Bergamo, era stato riconfermato nella tornata elettorale del 2019. Era al secondo mandato. “Quanti sentimenti contrastanti in quel momento - scriveva alla vigilia della riconferma - gioia, forte emozione”.

La famiglia

Sposato con Giulia Parma, Diego era padre del piccolo Carlo Emidio, di cinque anni. Lo aveva chiamato così in memoria del nonno, scomparso prematuramente.

La carriera e le passioni

Laureato in Economia e Commercio, Bertocchi ha lavorato a lungo in uno studio specializzato e nel 2017 è stato presidente dell’Assemblea della Comunità Montana Valle Seriana. Aveva militato da calciatore nella Nuova Selvino con il ruolo di centravanti, e come sciatore nelle fila dello Sci club Selvino.

La malattia

Quello del sindaco era un compito che Bertocchi svolgeva con grande passione. Anche quando tre anni si erano manifestate le prime avvisaglie della Sla, Ma lui è andato avanti, nonostante le difficoltà di movimento, o di espressione, tipiche della malattia. Ma aveva trovato un’altra via per farsi sentire, quella social dove descriva le varie iniziative e gli eventi della comunità. In uno dei suoi ultimi post, il 16 settembre, è alla «festa degli alberi» attorniato da tanti bambini.

L’ultimo saluto

La camera ardente è stata allestita nella sala consiliare del municipio di Selvino. I funerali si svolgeranno venerdì 20 ottobre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Selvino.