Dieci chili di carne e pesce sequestrati dai Nas in un negozio etnico

Dieci chili di carne e di pesce mal conservati. Li hanno sequestrati in un negozio etnico di alimentari di Lecco gli agenti della Polizia amministrativa, Volanti e Anticrimine insieme agli ispettori del lavoro e di Ats Brianza.

I poliziotti hanno anche trovato prodotti senza prezzo, alimenti confezionati senza etichetta e cibi sfusi senza indicati ingredienti né scadenza. Per il proprietario dell’attività potrebbe non essere ancora finita, perché sono in corso ulteriori accertamenti igienici e sanitari oltre che controlli sulla regolarità della sua attività.