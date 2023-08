Silenzio e commozione per l’ultimo saluto a Umberto Gaibotti, ucciso dal figlio a coltellate

Cavernago (Bergamo) – Centinaia di persone hanno sfilato in silenzio, oggi venerdì 11 agosto, per la vie di Cavernago per rendere l’ultimo saluto a Umberto Gaibotti, il 64enne imprenditore edile del paese, ucciso a coltellate dal figlio Federico venerdì scorso nel giardino di casa.

L’appello del sindaco

In tanti tra gli abitanti di Cavernago hanno raccolto l’appello del sindaco Giuseppe Togni e dell’amministrazione comunale a manifestare solidarietà e vicinanza a una famiglia colpita da un’enorme tragedia.

Il funerale di Umberto Gaibotti a Cavernago (De Pascale)

Silenzio in paese

In paese, dalle 15, i negozi hanno abbassato le saracinesche in segno di lutto e le bandiere sono state posizionate a mezz’asta. Tra le vie solo silenzio, nessuno aveva voglia di commentare una tragedia che nella serata di ieri ha raddoppiato il proprio peso con il suicidio in carcere a Bergamo del figlio assassino.

Il suicidio del figlio assassino

Proprio sul suicidio di Federico Gaibotti, il pm di turno Emanuele Marchisio ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull’episodio. Mercoledì 16 agosto verrà eseguita l’autopsia sul corpo dell’uomo. Per quanto riguarda la dinamica, in base a quanto ricostruito dagli investigatori, Gaibotti, detenuto da venerdì in via Gleno, nella serata di giovedì 10 agosto si è recato nel bagno del carcere, si è sfilato la felpa che aveva addosso e l’ha usata per impiccarsi. L’allarme è stato dato dal compagno di cella, che non l’ha visto rientrare, ma quando i soccorsi sono arrivati l’uomo era già morto.