Delibera sulla caccia Bocciata la Regione

Nuova bocciatura della Regione, in materia di caccia, da parte del Tar Lombardia. Il tribunale amministrativo, pronunciandosi sul ricorso della Lega per l’abolizione della caccia, patrocinata dallo studio legale Linzola e in collaborazione con il Cabs, ha annullato gran parte della delibera di giunta del 2 agosto sulla sostituzione degli anellini identificativi per gli uccelli da richiamo utilizzati nella caccia da appostamento. Non sarà più possibile sostituire i contrassegni identificativi in assenza di qualsivoglia controllo come era previsto dal documento cassato. "Il deliberato qui in esame, invero, mediante la congiunta previsione della possibilità di sostituzione dell’anello e dell’assenza di qualsivoglia controllo, conduce al risultato di agevolare l’elusione e la violazione del divieto di utilizzo di esche prive di contrassegno, la cui garanzia di osservanza è invece una delle finalità per cui la legge attribuisce alla Regione il potere esercitato", spiega il Tar. Per Lac e Cabs sarebbe stato un escamotage utile a legalizzare richiami vivi di provenienza illecita. "La Regione, piuttosto che cercare di arginare le illegalità, continua, in maniera sistematica, ad adottare provvedimenti che favoriscono palesemente i crimini contro la fauna selvatica".

F.P.