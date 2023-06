Datore di lavoro ucciso da pala Manovratore patteggia 22 mesi

Patteggia 22 mesi l’operaio cinquantenne, residente a Valmadrera, accusato di omicidio colposo per la morte sul lavoro del titolare dell’impresa. La tragedia si consumò il 20 febbraio di due anni fa: durante gli scavi nel giardino di un condominio in via Belvedere a Malgrate venne colpito alla testa e rimase schiacciato dalla pala dell’escavatore, che stava movimentando la terra, il titolare settantenne di un’impresa edile lecchese, Pasquale Marrone, sposato e padre di otto figli. Riportò gravissimi traumi, trasportato in ospedale, morì poco dopo il suo arrivo al Pronto Soccorso del Manzoni. La Procura aprì un fascicolo sull’infortunio mortale e l’operaio alla guida dell’escavatore venne indagato per omicidio colposo. A distanza di oltre due anni, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio dell’operaio Andrea M., ieri è finito davanti al giudice delle udienze preliminari del tribunale di Lecco Nora Lisa Passoni. Due degli otto figli della vittima si sono costituiti parte civile, mentre il legale dell’operaio – l’avvocato Filippo Bignardi – ha chiesto e ottenuto il patteggiamento per il suo assistito e nel corso dell’udienza il conducente del mezzo ha riferito che la pala dell’escavatore si era improvvisamente abbassata colpendo alla testa l’impresario. Il giudice, partendo da una pena base di 33 mesi, scontata di un terzo per il patteggiamento, ha inflitto la pena di 22 mesi, oltre al risarcimento delle parti civili e spese legali.

Angelo Panzeri