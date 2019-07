Dalmine (Bergamo), 28 luglio 2019 - Sono passati dal tetto di un box confinante e quindi con un cric hanno piegato le sbarre di una finestra al piano terra di una villa a Dalmine. Quindi sono entrati in casa per rubare denaro, gioielli e oggetti di valore. Non è ancora stato quantificato il bottino portato via dai ladri durante il colpo messo a segno nella scorsa notte, tra sabato e domenica 28 luglio, in una villa in viale Buttaro quando i proprietari erano assenti. L'allarme è stato dato dopo le 22 dai vicini di casa dopo aver notato le sbarre forzate.

Per prima è intervenuta una pattuglia della Polizia locale già presente in zona mentre le indagini sul furto sono condotte dai carabinieri della compagnia di Treviglio. Dalle modalità con cui è stato eseguito il colpo, sembra opera di ladri professionisti in grado di superare i dispositivi di sicurezza della villa, individuare all'interno la cassaforte nascosta dientro un quadro e poi, con l'uso di un flessibile, aprirla per svuotarla. E quindi fuggire col bottino.