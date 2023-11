Dalla Regione quasi nove milioni per mettere le briglie al Cherio

L’obiettivo è di arginare le acque del Cherio e impedire che si ripetano episodi come quello avvenuto nell’agosto del 2014 a Gorlago, quando una bomba d’acqua aveva fatto tracimare il fiume che aveva rotto un tratto di argine lungo circa 30 metri e l’acqua aveva raggiunto il complesso scolastico e allagato i piani interrati delle case. Contro il dissesto idrogeologico, l’intervento più importante dell’ultimo pacchetto finanziato da Regione Lombardia riguarda il fiume Cherio tra i comuni di Gorlago e Carobbio degli Angeli: 8 milioni e 750mila euro per realizzare la vasca di laminazione in località Chiodello destinata a raccogliere l’acqua in caso di esondazione. La vasca andrà ad integrare un altro intervento da quasi 2 milioni di euro già in corso di realizzazione a Gorlago, dove, sempre la Regione, ha finanziato la costruzione di un nuovo argine per proteggere la zona residenziale della località Montecchi e le scuole. Nella nuova vasca potranno essere raccolti 310mila metri cubi, a tale quantità si aggiungono i 46mila metri cubi di acqua che potranno finire sulla sponda sinistra del torrente.

In tutto 350mila metri cubi d’acqua che non si riverseranno più sulle case e sugli edifici di Gorlago e di Carobbio degli Angeli. "Si tratta - spiega Claudia Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture e alle Opere pubbliche - di un’opera di grande importanza per la riduzione e la mitigazione del rischio idraulico prevista nel Piano di assetto idrogeologico del Cherio". Soddisfatta anche la sindaca Maria Elena Grena: "Quando esonda, l’acqua arriva a lambire il centro storico di Gorlago. È un elemento di grande pregio naturalistico, a è anche fonte di preoccupazione, specialmente da quando il clima si è tropicalizzato".

