Dagli oculisti ai chirurghi plastici Così puntano al mercato privato

A guidare la classifica delle specialità più ambite si confermano Cardiologia, Pediatria, Ginecologia e Radiologia, tutte con percentuali di abbandono inferiori al 6 per cento. Ambitissime, anche se con pochi posti a disposizione per iscriversi, le specializzazioni in Oculistica, Dermatologia e Chirurgia Plastica che non lasciano contratti vuoti e consentono di spendere la professionalità acquisita anche nel mercato privato.

Si conferma quindi l’orientamento nazionale verso discipline con un minore impatto sulla vita personale e un maggiore spazio verso la libera professione, fuori magari dall’ospedale e dall’ospedale pubblico in particolare. Chirurgia Generale, Anestesia e Rianimazione in leggera controtendenza rispetto al dato nazionale, rispettivamente con un 10% e 17% di non scelta-abbandoni.

"La Lombardia – conclude Assomed – in attesa della nuova Giunta e del nuovo assessore al Welfare, necessita di un ripensamento globale della rete ospedaliera, oltre ai classici temi nazionali quali l’adeguamento delle retribuzioni, l’abolizione dei tetti di assunzione del personale, la rivisitazione del ruolo degli specializzandi che non vanno più considerati studenti ma veri e propri lavoratori in formazione, con una retribuzione commisurata al loro ruolo".

R.C.