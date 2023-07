Da settembre bimbi della scuola dell’Infanzia con la nuova mensa

Da settembre i bimbi della scuola dell’infanzia di Iseo, finalmente, avranno una nuova e ampia mensa scolastica, dove consumare i pasti con comodità. A renderlo possibile sono i lavori di ampliamento dell’immobile iniziati in settimana e che dureranno per 204 giorni, ma che sin dall’inizio della scuola consentiranno ai piccoli di frequentarla in sicurezza."L’investimento è di 627mila euro, 559mila mediante fondi Pnrr e circa 28mila euro mediante fondi propri – spiega il vicesindaco di Iseo, Cristian Quetti -. Grazie all’intervento in oggetto, la scuola dell’infanzia potrà godere di nuovi spazi da adibire al servizio mensa scolastica, finora assenti. Dopo una prima fase, nella quale contiamo di garantire che le attività scolastiche possano regolarmente partire a settembre, l’intero progetto troverà compimento in circa 7 mesi considerando il 4 luglio come inizio del cantiere e inizio 2024 data di consegna. L’auspicio, con l’intervento che stiamo realizzando, è continuare con gli interventi di realizzazione ed adeguamento degli spazi destinati alle attività scolastiche". Recentemente risistemati gli interni della primaria di Pilzone e presto saranno attivati quelli alla primaria. Sono ancora in corso i lavori al Palasport, che presto tornerà a disposizione della popolazione. "Il cronoprogramma non solo risulta rispettato ma l’assenza di imprevisti ha consentito l’ottimizzazione dei tempi delle lavorazioni che abbiamo fatto – continua il vicesindaco -. Nel dettaglio, per quanto riguarda le lavorazioni esterne, tutte le demolizioni e gli scavi risultano eseguiti e sono iniziate le opere propedeutiche alla realizzazione delle rampe di accesso finalizzate a eliminare barriere architettoniche. Per quanto riguardo gli interni, le nuove tramezzature sono state tutte completate così come la predisposizione di tutti gli impianti. Entro fine mese inizieranno le installazioni inerenti l’adeguamento sismico".Milla Prandelli