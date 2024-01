Da Andreola a Confortola: i campioni di domani

Giovani talenti lombardi in evidenza nella Skiri Trophy X Country in Val di Fiemme con 1500 atleti in gara. Un successo organizzativo per il 40° anniversario dello Skiri Trophy, con un folto pubblico di appassionati e accompagnatori che ha trasmesso tutto il suo calore ai futuri campioni del fondo che hanno avuto un assaggio di quello che sarà il teatro delle sfide sugli sci stretti dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026.

Nelle categorie Baby Under 10 e Cuccioli Under 12 hanno brillato i talenti lombardi di Serena Canclini (seconda U10, Polisportiva Le Prese), Giorgia Silvestri (settima U10, Sporting Club Livigno) e Ilaria Gritti (ottava U10, Polisportiva Le Prese).

Fra i Baby al maschile doppietta dei valtellinesi Diego Andreola e Nathan Confortola, con i compagni di squadra dello SC Alta Valtellina Thomas Baretto e Samuele Martinelli a chiudere rispettivamente 4° e 8°.

Alice Borbey è invece la vincitrice nella categoria Baby femminile. Da segnalare nella categoria Cuccioli i piazzamenti di Viola Venturini (Polisportiva Le Prese), Mattia Andreola e Raffaele Sosio 7° e 8° (SC Alta Valtellina). Quest’anno, alla kermesse trentina, è stato inserito per la prima volta il format delle Staffette per U16 che al maschile ha visto salire sul podio al 2° posto la coppia livignasca Gazzoni-Antognoli, con i compagni di squadra dello Sporting Club Livigno Martinelli-Rini che hanno chiuso in quarta piazza.

Nella gara Revival, che rimette in pista vecchie glorie ed ex-concorrenti del tradizionale trofeo, termina 11esima Paola Beri (Nordik Ski Valsassina) mentre è decimo Lorenzo Moizi (Polisportiva Valmalenco). Vincono la veneta Lisa Bolzan (Sci Club Orsago) e lo sloveno Matevz (Nsd Medvode).

Nelle categoria Under 14 e 16 (Ragazzi e Allievi) dodicesima la valtellinese Sara Occhi, mentre sono quattro gli U14 in top10 al maschile: Nicolò Pedranzini (SC Alta Valtellina), dopo uno sprint al cardiopalma che gli consegna la seconda posizione a un soffio dal gradino più alto del podio, 4° Davide Grigi (Sci Club Primaluna), 8° Zaccaria Bracchi (Sporting Club Livigno), 10° Matteo Spechenhauser (SC Alta Valtellina).

Fra le Allieve della categoria U16 la migliore lombarda è Francesca Nobili della Polisportiva Valmalenco mentre la top 20 al maschile è affollata da sei fondisti regionali con i piazzamenti di di Matteo Zanoli, Geremia Praolini, Dario Clementi, Simon Gazzoni, Matteo Martinell e Marco Colombo dalla Valsassina. E la Lombardia va a segno anche nella classifica a squadre del “mundialito” dello sci di fondo giovanile con il 2° posto della SC Alta Valtellina e la quarta piazza conquistata dallo Sporting Club Livigno. Paolo Croce