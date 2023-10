Da amante a stalker. Denunciata sessantenne

Quando si dice non far arrabbiare la ex. Questa volta a ricorrere all’aiuto dei carabinieri è stato un uomo di 61 anni, preoccupato per le minacce ricevute dall’ex amante che ha reagito malissimo alla fine della loro relazione. La donna, una sessantenne di origini straniere da alcune settimane gli stava rendendo la vita un inferno a suon di messaggi, lettere e chiamate telefoniche accompagnate da insulti e minacce rivolte non solo a lui, ma anche alla moglie. Per questo l’uomo esasperato si è rivolto ai carabinieri e la donna è stata denunciata a piede libero per stalking. A Mozzate, sempre i carabinieri, hanno denunciato un ventiseienne per estorsione e maltrattamenti in famiglia, ai danni della compagna che in più occasioni ha picchiato per convincerla a dargli i soldi che gli servivano per comprare la cocaina.