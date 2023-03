Cybersicurezza, è allarme Colpite 4 aziende su 10

Quattro imprese su 10 hanno già subito un attacco di natura informatica, tra clonazioni di e-mail e furti di password. Lo ha rilevato il Centro studi di Confapi Brescia attraverso l’indagine condotta tra le associate, che conferma come la cybersicurezza sia una priorità per il mondo delle imprese.

"La casistica di attacco è diversificata – ha affermato il presidente Pierluigi Cordua - a testimonianza di quanto una messa in sicurezza totale sia estremamente complessa". L’89% ha già investito in cybersicurezza, ma dallo studio emergono due considerazioni. "Il 40% delle aziende dichiara di doversi affidare completamente a consulenti esterni, a causa della difficoltà a comprendere prassi e soluzioni da attuare. Inoltre – prosegue Cordua – per 41 associati su 100 le spese crescenti per la cybersecurity trovano complessa copertura nelle maglie dei bilanci aziendali e altre 23 registrano difficoltà". Da qui la scelta dell’associazione di categoria di proporre il convegno ‘Cybersecurity in azienda’ insieme al Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Brescia (in base al protocollo sottoscritto a livello nazionale nel 2021 da Confapi e Arma dei Carabinieri) per contribuire ad innalzare la conoscenza sul tema.

"Occasioni di incontro e confronto tra cittadini imprenditori e istituzioni permettono di favorire lo scambio di conoscenze e competenze e la diffusione di best practices in un settore, la cybersecurity, sempre più impattante sulle nostre vite quotidiane, in continua, rapida ed esponenziale evoluzione", ha dichiarato il colonnello Vittorio Fragalà, comandante provinciale dei Cc di Brescia. "La resilienza o la fragilità di un sistema di cyber security sono fortemente condizionate dal fattore umano e dalle tipiche debolezze che contraddistinguono i nostri comportamenti: occorre quindi investire sulla persona, sulla sua formazione e aggiornamento. Infatti, sebbene non esista la sicurezza informatica assoluta, vi sono comportamenti, procedure, piani di azione, soluzioni da adottare nel quotidiano per ridurre il rischio di attacchi informatici", ha ricordato il tenente colonnello Francesco Tocci, intervenuto insieme al tenente colonnello Cesare Nascè ed al maggiore Alberto Degli Effetti.

Federica Pacella