Crolli e strade chiuse Grandine come uova in Alta Valle Camonica Danneggiate le auto

di Federica Pacella

Dopo la pioggia di martedì notte, il maltempo è tornato a sferzare il Bresciano, dove tra mercoledì e giovedì si è abbattuta un’intensa perturbazione, che ha colpito soprattutto la zona dal Sebino all’Alta Valle Camonica. Grandine grossa come uova è caduta nella zona tra Borno, Breno, Malegno, Piancogno, provocando danni alle auto ed agli impianti fotovoltaici. Tra le situazioni più critiche, la Provincia di Brescia ha segnalato che, a causa dei detriti, nella notte si è dovuto procedere alla chiusura della Sp110, a Pertica Bassa, riaperta alle 8 di ieri mattina. Numerose le segnalazioni per la caduta di sassi, foglie e piante, sulle carreggiate. Per quanto riguarda le altre arterie, si è registrata la caduta di massi lungo la SP 55 “Vestone - forno d’Ono“, sempre nel comune di Pertica Bassa, e la caduta di alberi e rami lungo la tangenziale sud di Brescia, la provinciale 510 “Sebina-Iseo“, la provinciale 67 “Castenedolo - Virle tre Ponti“ e “Tormini - Barghe“. Qui si è intervenuti per la rimozione del materiale senza la necessità di interrompere il transito veicolare. Per tutta la giornata di ieri, la Protezione Civile è intervenuta supporto di tutti i comuni come dichiarato dal Consigliere delegato Alberto Bertagna: "La macchina della Protezione Civile si è da subito attivata per portare sul territorio l’aiuto necessario. Le segnalazioni arrivate finora riguardano principalmente la caduta di alberi, che i nostri volontari stanno gestendo insieme con i Vigili del Fuoco e gli agenti di Polizia Locale".

Per quanto riguarda il capoluogo, già alle 3 del mattino i volontari dell’Associazione Paracadutisti Onlus di Brescia e dell’Associazione Gruppo Val Carobbio, coordinati dalla Protezione Civile del Comune di Brescia, sono intervenuti per ripristinare la viabilità in diverse zone della città; impegnati tutta la notte anche gli operatori di Aprica. Da ieri mattina, i tecnici del Settore Verde, Parchi Cittadini, Reticolo Idrico del Comune di Brescia hanno lavorato per verificare la condizione degli alberi nei Centri Estivi, nei Parchi e in altri luoghi sensibili. Il personale di San Filippo Spa è inoltre intervenuto per ripristinare e rendere fruibili alcune strutture danneggiate dal maltempo.