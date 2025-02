Criminalità giovanile. Rapina e spaccio due arresti in città

Ha interessato anche Bergamo il blitz della polizia contro la criminalità giovanile, operazione, coordinata dallo Sco (servizio centrale operativo) che ha interessato diverse province italiane. Due arresti sono avvenuti a Bergamo. Complessivamente sono state identificate 952 persone di cui 181 minorenni. Gli arrestati sono entrambi stranieri, uno regolare ma con numerosi precedenti per rapina e l’altro irregolare per spaccio. Sono inoltre stati adottati due avvisi orali del questore e notificato un foglio di via obbligatorio e un Dacur. Nove invece le denunce (8 stranieri di cui un minorenne e un italiano). Tre i controlli amministrativi, rispettivamente a un ristorante-kebab, sala slot Vtl, mini-market, caserme dell’esercito italiano dismessa "Montelungo"; 73 i veicoli controllati. In totale sono stati sequestrati 58 grammi di stupefacente: 15 di cocaina e il resto di cannabinoidi. Infine su varie piattaforme social sono stati osservati un totale di 31 profili social.

F.D.